Росіяни не здатні зосереджуватися на великих ділянках фронту, - радник очільника МВС Денисенко
Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко розповів, що російські загарбники не здатні зосереджуватися на великих ділянках фронту
Він поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Останнім часом помітно, що росіяни не мають сили воювати на широкій лінії фронту. Окупанти можуть зосереджуватися на умовно невеликих ділянках фронту - 10-15 км. Це особливо помітно на Донбасі, де росіяни вже місяць ідуть від Лисичанська до Бахмута. Вони видають за велику перемогу те, що за місяць їм вдалося дещо посунути наші позиції в селі Піски", - зазначив Денисенко.
Посадовець додав, що не варто розслаблятися, адже боротьба з російськими окупантами триває.
"Водночас я дуже не хочу, щоб ми займалися шапкозакиданням, мовляв, ми уже перемогли. Тривають складні й важкі бої. І на деяких ділянках фронту одну з ключових ролей відіграють найманці ПВК Вагнера", - зауважив Вадим Денисенко.
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