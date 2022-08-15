Він поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Останнім часом помітно, що росіяни не мають сили воювати на широкій лінії фронту. Окупанти можуть зосереджуватися на умовно невеликих ділянках фронту - 10-15 км. Це особливо помітно на Донбасі, де росіяни вже місяць ідуть від Лисичанська до Бахмута. Вони видають за велику перемогу те, що за місяць їм вдалося дещо посунути наші позиції в селі Піски", - зазначив Денисенко.

Посадовець додав, що не варто розслаблятися, адже боротьба з російськими окупантами триває.

"Водночас я дуже не хочу, щоб ми займалися шапкозакиданням, мовляв, ми уже перемогли. Тривають складні й важкі бої. І на деяких ділянках фронту одну з ключових ролей відіграють найманці ПВК Вагнера", - зауважив Вадим Денисенко.

14 серпня розвідка Великої Британії назвала нову мету російських окупантів на Донбасі.

15 серпня стало відомо, що Збройні сили України поцілили по базі ПВК "Вагнера" в Попасній.

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