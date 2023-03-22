Про це в ефірі Еспресо заявив військовослужбовець ЗСУ Петро Волощенко.

"Не перестають тривати ці суїцидальні атаки росіян через закидання живою силою. Ворог найбільш сконцентрував свої сили на півночі, північному сході, на сході, де річка Бахмутка. Йому не вдається закрити так зване оперативне оточення. Вони не змогли дійти до Хромового, ми їх відбили звідти. Навіть деякі хлопці позаходили в їхні перші окопи", - сказав він.

Волощенко додав, що росіяни перемикнули свої сили і знову кидають на південний схід.

"Там є клешня знизу, вона вирівнялась по вулиці Корсунській. Але вони там ризикують потрапити в оточення. Уже вимальовується перший удар по цій клешні. Росіяни мали там певні успіхи, зайшли з південного сходу сьогодні вночі. Захопили декілька п'ятиповерхівок і просунулись по вулиці, але наші хлопці завдали контрудару. Ми їх звідти вибили і вибили ще глибше, у поля. Вони знову в оперативному просторі для нашої авіації, для наших "птахів", які корегують і наводять вогонь", - розповів військовий.

Волощенко заявив, що наразі у Бахмуті ситуація тяжка, але контрольована.

"Уже який тиждень триває найзапекліша фаза штурму хвиля за хвилею, але ми змогли впоратися з їхнім поривом. Приборкати та утилізувати значну силу їхніх штурмових загонів - і десантників, і вагнерівців", - підсумував він.