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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни облаштували катівню в Херсоні, там перебуває мер Колихаєв, - заступник голови Херсонської районної ради

16 серпня, 2022 вiвторок
09:54
війна з Росією Херсон

У окупованому Херсоні росіяни влаштували катівню у підвалах приймача-розподільника для дітей

Про це в ефірі Еспресо сказав заступник голови Херсонської районної ради Станіслав Трошин,

"Зараз надходить різна інформація з цієї будівлі. Там утримуються 60-70 херсонців. Всього з 24 лютого зникло більше 560 осіб, більше 60 в цьому розподільнику. Там багато людей. Там міський голова Херсону Ігор Колихаєв. Є прямі свідчення людей, які звідти виходили", - зазначив він.

За словами Трошина, українські активісти та колишні військові ЗСУ, учасники АТО/ООС утримуються там дуже в поганих умовах.

"З людей постійно намагаються вибити якісь свідчення. Люди виходять з переламаними ребрами, руками, ногами. Це міні аналог "ізоляції" в Донецьку. В 21 ст. це важко уявити собі", - підсумував він.

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російська армія
Херсон
Херсонщина
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