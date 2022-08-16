Про це в ефірі Еспресо сказав заступник голови Херсонської районної ради Станіслав Трошин,

"Зараз надходить різна інформація з цієї будівлі. Там утримуються 60-70 херсонців. Всього з 24 лютого зникло більше 560 осіб, більше 60 в цьому розподільнику. Там багато людей. Там міський голова Херсону Ігор Колихаєв. Є прямі свідчення людей, які звідти виходили", - зазначив він.

За словами Трошина, українські активісти та колишні військові ЗСУ, учасники АТО/ООС утримуються там дуже в поганих умовах.

"З людей постійно намагаються вибити якісь свідчення. Люди виходять з переламаними ребрами, руками, ногами. Це міні аналог "ізоляції" в Донецьку. В 21 ст. це важко уявити собі", - підсумував він.