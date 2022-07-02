Росіяни обстріляли Бахмут, серед поранених - 11-річна дитина
Вранці 1 липня росіяни обстріляли Бахмут з гармат, вдень – завдали авіаудару. Внаслідок обстрілів міста було поранено щонайменше 5 цивільних осіб
Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.
"Серед поранених – 11-річна дитина. Всі злочини росіян на нашій землі — свідомі та цілеспрямовані. Росія прийшла на нашу землю вбивати. Евакуація – єдиний вихід для цивільних!" – йдеться в повідомленні ОВА.
- Нагадаємо, 1 липня ЗСУ відбили ворожу розвідку у напрямку Лисичанського желатинового заводу.
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