Росіяни обстріляли бійців ООС із заборонених мінометів і протитанкової зброї

Про це повідомляє у Facebook пресцентр штабу ООС.



У напрямку Катеринівки загарбники відкривали вогонь із протитанкових ракетних комплексів.



У бік населеного пункту Лобачеве окупанти били з ручних протитанкових гранатометів.



Поблизу Оріхового росіяни обстрілювали українські позиції із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів і станкових протитанкових гранатометів.



Біля Станиці Луганської загарбники застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм.



15 лютого втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих дій не було.



Станом на 7:00 середи 16 лютого російські військові один раз порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння: по околицях Станиці Луганської окупанти стріляли з 82-мм мінометів.



Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок цього обстрілу не було.

