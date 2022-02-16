Росіяни обстріляли бійців ООС із заборонених мінометів і протитанкової зброї
У вівторок, 15 лютого, російські окупаційні війська у зоні проведення Операції об'єднаних сил 4 рази порушили режим припинення вогню, у тому числі двічі - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це повідомляє у Facebook пресцентр штабу ООС.
У напрямку Катеринівки загарбники відкривали вогонь із протитанкових ракетних комплексів.
У бік населеного пункту Лобачеве окупанти били з ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу Оріхового росіяни обстрілювали українські позиції із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів і станкових протитанкових гранатометів.
Біля Станиці Луганської загарбники застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм.
15 лютого втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих дій не було.
Станом на 7:00 середи 16 лютого російські військові один раз порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння: по околицях Станиці Луганської окупанти стріляли з 82-мм мінометів.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок цього обстрілу не було.
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