Росіяни обстріляли Чернігівщину з артилерії, мінометів і дронів
Окупанти 19 жовтня із території РФ обстріляли прикордоння Чернігвщини з артилерії, мінометів і безпілотників
Про це повідомила Держприкордонслужба в телеграмі.
Загарбники з території російського Чорноземного Городка обстріляли три прикордонні громади Чернігівщини. Вони гатили з артилерії, безпілотників і мінометів.
- Увечері 18 жовтня російські загарбники обстріляли з артилерії Середино-Будську громаду Сумщини. Загалом зафіксували 12 прильотів.
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