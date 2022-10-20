Про це повідомила Держприкордонслужба в телеграмі.

Загарбники з території російського Чорноземного Городка обстріляли три прикордонні громади Чернігівщини. Вони гатили з артилерії, безпілотників і мінометів.

Увечері 18 жовтня російські загарбники обстріляли з артилерії Середино-Будську громаду Сумщини. Загалом зафіксували 12 прильотів.

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