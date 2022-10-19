Росіяни ввечері обстріляли Сумщину: 12 прильотів
На Сумщині ввечері 18 жовтня російські загарбники обстріляли з артилерії Середино-Будську громаду
Про це написав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
"Учора ввечері, близько 22:00, росіяни відкрили вогонь зі ствольної артилерії по Середино-Будській громаді, 12 прильотів. Наслідки уточнюються", - повідомив він.
Решта ночі на Сумщині була тихою.
- 18 жовтня на Сумщині росіяни обстріляли будинки, автівку, будинок культури, школу, дитячий майданчик, амбулаторію, лінію електропередачі, убили одну людину, поранили ще двох.
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