Про це написав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

"Учора ввечері, близько 22:00, росіяни відкрили вогонь зі ствольної артилерії по Середино-Будській громаді, 12 прильотів. Наслідки уточнюються", - повідомив він.

Решта ночі на Сумщині була тихою.

18 жовтня на Сумщині росіяни обстріляли будинки, автівку, будинок культури, школу, дитячий майданчик, амбулаторію, лінію електропередачі, убили одну людину, поранили ще двох.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb