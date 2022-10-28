Росіяни обстріляли Чернігівщину з мінометів: понад 30 прильотів

Про це повідомив пресцентр Держприкордонслужби.

По Городнянській ОТГ загарбники випустили 30 мін калібру 120 мм з району російського Чорноземного Городка.

Ще три міни розірвалися в Новгород-Сіверській громаді, яку окупанти обстрілювали з боку населеного пункту Погар, що в РФ.

27 жовтня окупанти 100 разів обстріляли Сумщину, пошкодили сім будинків і лінію електропередачі.

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