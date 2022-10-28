Окупанти за добу 100 разів обстріляли Сумщину: пошкоджено будинки й електролінії
Росіяни 27 жовтня 100 разів відкривали вогонь по Сумщині, пошкодили сім будинків і лінію електропередачі
Про це повідомило МВС у телеграмі.
"На Сумщині поліцейські задокументували 100 ударів армії РФ. Протягом минулої доби ворог вкотре вів вогонь по території Сумської області. Внаслідок чого було пошкоджено сім приватних будинків і лінію електропередачі", - зазначили правоохоронці.
Поліція розпочала кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
- 27 жовтня росіяни обстріляли п'ять громад Сумської області, пошкодивши лінію електропередачі й житлові будинки.
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