Росіяни обстрілювали Сумщину з артилерії, мінометів і кулеметів: пошкоджено лінію електропередачі й житлові будинки
Упродовж дня 27 жовтня росіяни обстріляли п'ять громад Сумської області
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За інформацією ОВА, зранку росіяни випустили 25 снарядів по одному з сіл Новослобідської громади. Внаслідок обстрілів пошкоджено лінію електропередачі та два цивільні будинки.
Близько 9-ї ранку вороги випустили 35 мін по одному із сіл Білопільської громади. Також били з артилерії по території Хотінської громади після 10 ранку – мінометний вогонь, 15 прильотів.
Увечері росіяни з мінометів обстрілювали територію Зноб-Новгородської громади – загалом зафіксували 16 прильотів. У Великописарівській громаді – 8 прильотів з гранатометів. Також вороги обстрілювали громаду з кулеметів.
На щастя, обійшлося без людських жертв.
На Сумщині вранці 27 жовтня російські окупанти відкрили артилерійський вогонь по Хотінській і Білопільській громадах
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