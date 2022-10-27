Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За інформацією ОВА, зранку росіяни випустили 25 снарядів по одному з сіл Новослобідської громади. Внаслідок обстрілів пошкоджено лінію електропередачі та два цивільні будинки.

Близько 9-ї ранку вороги випустили 35 мін по одному із сіл Білопільської громади. Також били з артилерії по території Хотінської громади після 10 ранку – мінометний вогонь, 15 прильотів.

Увечері росіяни з мінометів обстрілювали територію Зноб-Новгородської громади – загалом зафіксували 16 прильотів. У Великописарівській громаді – 8 прильотів з гранатометів. Також вороги обстрілювали громаду з кулеметів.

На щастя, обійшлося без людських жертв.

На Сумщині вранці 27 жовтня російські окупанти відкрили артилерійський вогонь по Хотінській і Білопільській громадах

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