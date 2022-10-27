Росіяни від ранку обстрілюють Сумщину з артилерії
На Сумщині вранці 27 жовтня російські окупанти відкрили артилерійський вогонь по Хотінській і Білопільській громадах
Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
За його словами, ніч на Сумщині була тихою, проте зранку росіяни стали стріляти з артилерії по прикордонню.
Після 7:30 почався обстріл Хотінської громади. Мешканці сусідніх ОТГ і Сум чують ці вибухи.
Після 8:00 окупанти відкрили вогонь по Білопільській громаді.
Станом на 8:32 російські обстріли тривають. Подробиці повідомляють згодом.
- Після 21:00 25 жовтня росіяни обстріляли Зноб-Новгородську громаду Сумщини та пошкодили цивільну інфраструктуру.
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