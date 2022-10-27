Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

За його словами, ніч на Сумщині була тихою, проте зранку росіяни стали стріляти з артилерії по прикордонню.

Після 7:30 почався обстріл Хотінської громади. Мешканці сусідніх ОТГ і Сум чують ці вибухи.

Після 8:00 окупанти відкрили вогонь по Білопільській громаді.

Станом на 8:32 російські обстріли тривають. Подробиці повідомляють згодом.

Після 21:00 25 жовтня росіяни обстріляли Зноб-Новгородську громаду Сумщини та пошкодили цивільну інфраструктуру.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb