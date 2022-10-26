Окупанти обстріляли Сумщину з артилерії: постраждала цивільна інфраструктура
На Сумщині після 21:00 25 жовтня росіяни обстріляли Зноб-Новгородську громаду та пошкодили цивільну інфраструктуру
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
Увечері 25 жовтня зафіксували 12 артилерійських прильотів по Зноб-Новгородській ОТГ. Унаслідок російського обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру.
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25 жовтня росіяни 12 разів обстріляли Сумщину, випустивши 106 снарядів.
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