Росія масово тероризує Сумщину: за день зафіксовано 12 обстрілів, агресор випустив 106 снарядів
За день, 25 жовтня, російський агресор 12 разів обстріляв територію Сумської області і випустив по українцях 106 снарядів
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Від російських обстрілів постраждали сім прикордонних громад Сумщини.
Краснопільська громада:
Росіяни двічі атакували один і той же населений пункт, Живицький не уточнює назву. Безпілотники скидали вибухові пристрої.
Середино-Будська громада:
"Двічі була під ворожими обстрілами. Спочатку близько 10:00 русня випустила 9 мін (120 мм.) А близько 19:00 із САУ ударили ще 5 разів. Згодом по тим же напрямках був мінометний обстріл, 10 приходів", - написав голова ОВА.
Юнаківська громада:
О 14:00 російський ворог із 120 мм мінометів обстріляв одне з прикордонних сіл Сумської області.
Шалигинська громада:
Росіяни знову використали міномети для обстрілу прикордонних сіл. Зафіксовано 7 прильотів по території України.
Миколаївська громада:
Прикордонна територія двічі постраждала від росіян, які вели вогонь зі ствольної артилерії. Зафіксовано 18 прильотів.
Зноб-Новгородська громада
Близько 18:30 агресор, ймовірно із САУ, стріляв по прикордонних населених пунктах. Сталось 8 прильотів.
Білопільська громада:
Ввечері, 25 жовтня, відбувся мінометний обстріл з території Росії. Загалом 27 прильотів. Один зі снарядів поцілив у будинок мирних жителів. Вирує пожежа. Обійшлось без жертв.
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