Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з артилерії: пошкоджено будинки, сонячні панелі й десяток парників
У вівторок, 18 квітня, росіяни вдарили по Червоногригорівській громаді в Нікопольському районі Дніпропетровщини
Про це повідомили в телеграм-каналі Дніпропетровської ОВА.
Ворог обстріляв громаду з важкої артилерії – прилетіло понад чверть сотні снарядів.
Унаслідок обстрілу пошкоджено сонячні панелі, а також зазнало руйнувань місцеве приватне підприємство. Окрім того, пошкоджено 6 житлових будинків, паркани, господарча споруда, авто та 10 парників.
На щастя, обійшлося без людських жертв.
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