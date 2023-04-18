На Харківщині 18-річну дівчину поранено внаслідок російського обстрілу
Уранці 18 квітня російські війська обстріляли село Петропавлівка Харківського району. Унаслідок влучання ворожого снаряду постраждала дівчина
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
У ніч на 18 квітня з території Росії ворог запустив авіаснаряд. Повідомляється, що він упав у селі Липці Харківського району.
Унаслідок влучання російського пострілу зруйнована господарча будівля та три пошкоджено.
Також сьогодні близько 09:00 рашисти гатили по селу Петропавлівка Куп’янського району.
Поранення отримала 18-річна дівчина, її ушпиталили до лікарні.
"За процесуального керівництва Дергачівської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни", - наголосили у відомстві.
- 11 квітня російська армія обстрілювала Харківщину, поранення дістала 62-річна жінка, пошкоджено 4 будинки та дорогу, сталася пожежа.
- 17 квітня стало відомо, що у двох населених пунктах Дергачівської громади Харківської області можуть ввести примусову евакуацію.
- Упродовж 17 квітня російська армія обстрілювала чотири прифронтові райони Харківської області, унаслідок чого пошкоджено житлові будинки і об'єкт інфраструктури.
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