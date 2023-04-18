На Харківщині 18-річну дівчину поранено внаслідок російського обстрілу

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

У ніч на 18 квітня з території Росії ворог запустив авіаснаряд. Повідомляється, що він упав у селі Липці Харківського району.

Унаслідок влучання російського пострілу зруйнована господарча будівля та три пошкоджено.

Також сьогодні близько 09:00 рашисти гатили по селу Петропавлівка Куп’янського району.

Поранення отримала 18-річна дівчина, її ушпиталили до лікарні.

"За процесуального керівництва Дергачівської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни", - наголосили у відомстві.