Про це поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За добу 11 квітня російська армія надалі обстрілювала міста й села Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

"Унаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки та дорожнє полотно. В Ізюмському районі внаслідок падіння російського БПЛА сталася пожежа на площі 10 га на відкритій території в полі", - зазначили в адміністрації.

Також РФ обстріляла Кіндрашівку Куп'янського району, 62-річна жінка дістала поранення.