РФ атакувала прикордоння Харківщини: є поранений та пошкоджені 4 будинки, сталася пожежа
Упродовж доби 11 квітня російська армія обстрілювала Харківщину, поранення дістала 62-річна жінка, пошкоджено 4 будинки та дорогу, сталася пожежа
Про це поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За добу 11 квітня російська армія надалі обстрілювала міста й села Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.
"Унаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки та дорожнє полотно. В Ізюмському районі внаслідок падіння російського БПЛА сталася пожежа на площі 10 га на відкритій території в полі", - зазначили в адміністрації.
Також РФ обстріляла Кіндрашівку Куп'янського району, 62-річна жінка дістала поранення.
- Нагадаємо, ранком Генштаб звітував, що минулої доби ворог завдав 1 ракетного та 21 авіаційного удару й здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
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