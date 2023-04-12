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Росія не полишає спроб взяти під повний контроль Бахмут, ЗСУ відбили 72 атаки за добу

12 квітня, 2023 середа
06:47
війна з Росією ЗСУ

Ворожі війська зосереджені на наступі по Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Проте ЗСУ відбили 72 атаки, уразили райони скупчення росіян та збили 2 дрони

Про це у ранковому зведенні 12 квітня звітує Генштаб ЗСУ.

Попри численні втрати в техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарбницької війни. Продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. 

Проте минулої доби українські воїни відбили 72 атаки РФ на зазначених напрямках.

ЗСУ збили 2 дрони, а також уразили 2 станції РЕБ та райони скупчення загарбників

Авіація Сил оборони 11 квітня завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Також захисники України збили 2 ворожих БПЛА типу "Орлан - 10".

А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Росія здійснила 33 обстріли з РСЗВ та вдарила 21 раз з авіації по Україні

Російська Федерація продовжує нехтувати законами та звичаями війни, тому ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

Протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетного та 21 авіаційного удару, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Ситуація по напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. 

Визначені підрозділи територіальних військ збройних сил РФ продовжують перебувати на території Білорусі. Ворог і надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей, продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості.

Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Блешня, Кам'янська Слобода, Грем’яч Чернігівської області; Волфине, Катеринівка Сумської області, а також Ветеринарне, Глибоке, Гатище, Вовчанськ, Зибине, Волохівка, Охрімівка, Черняків, Комісарове, Бударки та Довжанка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Колодязне, Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Рідкодуб, Новомлинськ, Дворічна, Кіндрашівка, Піщане і Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби росіяни вели безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Білогорівка та Спірне. 

Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку армія РФ продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, бої тривають. 

Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії неподалік населеного пункту Богданівка. 

Від ворожих обстрілів постраждали Никифорівка, Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Маркове, Бахмут, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках російські військові вели наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Невельське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мали.

Найзапекліші бої тривають за Мар’їнку. 

Ворожих обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби, що минула, противник наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках армійці РФ продовжують вести оборонні дії. 

Протягом минулої доби здійснили обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Новосілка, Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області; Золота Балка, Качкарівка, Берислав, Козацьке, Бургунка, Іванівка, Микільське, Антонівка, Білозерка, Дніпровське, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

  • Раніше ЗСУ знищили пункт управління росіян в тимчасово окупованому Скадовському районі.

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