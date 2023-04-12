ЗСУ знищили пункт управління росіян в тимчасово окупованому Скадовському районі
Українські морські піхотинці продовжують ліквідовувати російських окупантів, які воюють проти нашої країни
Про це повідомляє ОК "Південь".
Протягом минулої доби українські ракетно-артилерійські підрозділи знищили 35 рашистів, 3 безпілотних розвідники, бойову броньовану машину, установку "Град" та антидронову рушницю росіян.
Відомо, що у попередні дні українські захисники знищили один з ворожих пунктів управління в Скадовському районі і пункт боєпостачання в Каховському.
- Ввечері 11 квітня російські терористи обстріляли Очаків Миколаївської області та Бериславський район Херсонщини.
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