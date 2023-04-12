ЗСУ знищили пункт управління росіян в тимчасово окупованому Скадовському районі

Про це повідомляє ОК "Південь".

Протягом минулої доби українські ракетно-артилерійські підрозділи знищили 35 рашистів, 3 безпілотних розвідники, бойову броньовану машину, установку "Град" та антидронову рушницю росіян.

Відомо, що у попередні дні українські захисники знищили один з ворожих пунктів управління в Скадовському районі і пункт боєпостачання в Каховському.