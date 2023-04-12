Росіяни обстріляли Очаків з РСЗВ і вдарили керованими авіабомбами по Херсонщині

Про це повідомляє начальник головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

"Очаків, Миколаївська область! Знову обстріли, попередньо з РСЗВ зі сторони Кінбурнської коси. Пошкодження та потерпілих встановлюємо, поліція та ДСНС працюють на місці!", - написав Сергій Шайхет.

В оперативному командуванні "Південь" також розповіли, що терористи завдали ударів по Херсонщині.

"Ворог намагається маневрувати артилерією по лівому берегу, і має намір продовжувати застосування авіації із пуском керованих авіаційних бомб. Надвечір знов, як і минулої ночі, атаковано Бериславський район. В місцях влучання спалахнула пожежа, її приборкують рятувальники", - йдеться у повідомленні.

Інформація про руйнування уточнюється, попередньо – без постраждалих.