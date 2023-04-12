Росіяни обстріляли Очаків з РСЗВ і вдарили керованими авіабомбами по Херсонщині
Ввечері 11 квітня російські терористи обстріляли Очаків Миколаївської області та Бериславський район Херсонщини
Про це повідомляє начальник головного управління Національної поліції в Миколаївській області.
"Очаків, Миколаївська область! Знову обстріли, попередньо з РСЗВ зі сторони Кінбурнської коси. Пошкодження та потерпілих встановлюємо, поліція та ДСНС працюють на місці!", - написав Сергій Шайхет.
В оперативному командуванні "Південь" також розповіли, що терористи завдали ударів по Херсонщині.
"Ворог намагається маневрувати артилерією по лівому берегу, і має намір продовжувати застосування авіації із пуском керованих авіаційних бомб. Надвечір знов, як і минулої ночі, атаковано Бериславський район. В місцях влучання спалахнула пожежа, її приборкують рятувальники", - йдеться у повідомленні.
Інформація про руйнування уточнюється, попередньо – без постраждалих.
- У неділю, 9 квітня, армія ворога гатила з реактивних систем залпового вогню по Миколаївському району. Повідомляється, що унаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.27
Купівля 37.27Продаж 38.08
-
EUR
Купівля 40.23Продаж 41.1
- Актуальне
- Важливе