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Росіяни обстріляли Очаків з РСЗВ і вдарили керованими авіабомбами по Херсонщині

12 квітня, 2023 середа
01:01
війна з Росією

Ввечері 11 квітня російські терористи обстріляли Очаків Миколаївської області та Бериславський район Херсонщини

Про це повідомляє начальник головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

"Очаків, Миколаївська область! Знову обстріли, попередньо з РСЗВ зі сторони Кінбурнської коси. Пошкодження та потерпілих встановлюємо, поліція та  ДСНС працюють на місці!", - написав Сергій Шайхет.

В оперативному командуванні "Південь" також розповіли, що терористи завдали ударів по Херсонщині.

"Ворог намагається маневрувати артилерією по лівому берегу, і має намір продовжувати застосування авіації із пуском керованих авіаційних бомб. Надвечір знов, як і минулої ночі, атаковано Бериславський район. В місцях влучання спалахнула пожежа, її приборкують рятувальники", - йдеться у повідомленні.

Інформація про руйнування уточнюється, попередньо – без постраждалих.

Україна
Росія
Миколаївщина
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Військові новини
ракетний удар
воєнні злочини Росії
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