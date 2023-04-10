Російські війська обстріляли з реактивних систем Миколаївщину
У неділю, 9 квітня, армія ворога гатила з реактивних систем залпового вогню по Миколаївському району. Повідомляється, що унаслідок обстрілів ніхто не постраждав
Про це інформує голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Учора, 9 березня, о 12:28 ворог завдавав ударів з РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади", - пише очільник області.
Через обстріли ніхто не постраждав, руйнувань немає.
У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах доба пройшла спокійно.
- У ніч на 12 березня російська армія атакувала Очаків на Миколаївщині, зайнялися автівки, пошкоджено приватні будинки й багатоповерхівку.
- Упродовж пів години, з 16:00 по 16:30, 20 березня на Миколаївщині українські воїни знищили два російські розвідувальні безпілотники Supercam S35.
- Вранці 7 квітня російські військові з артилерії та мінометів обстріляли Очаків та акваторії Очаківської громади. Внаслідок цього пошкоджено будинки й цивільна інфраструктура міста, сталися пожежі.
- Удень 8 квітня захисники ліквідували російський розвідувальний безпілотник Supercam, який зафіксували над Миколаївщиною.
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