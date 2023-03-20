На Миколаївщині за пів години збили два російські дрони Supercam S350

Про це повідомили в Повітряному командуванні "Південь".

"Російські окупаційні війська продовжують проводити повітряну розвідку півдня України із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Так, 20 березня, з 16:00 по 16:30 на Миколаївщині силами та засобами Протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено два російські розвідувальні безпілотники Supercam S350", – йдеться в повідомленні.

У повітряному командуванні уточнили, що такі безпілотники проводять аерофотознімання, щоб створити високодетальні цифрові карти, також їх використовують для проведення дистанційного повітряного моніторингу місцевості й об’єктів.