На Миколаївщині за пів години збили два російські дрони Supercam S350
Упродовж пів години, з 16:00 по 16:30, 20 березня на Миколаївщині українські воїни знищили два російські розвідувальні безпілотники Supercam S35
Про це повідомили в Повітряному командуванні "Південь".
"Російські окупаційні війська продовжують проводити повітряну розвідку півдня України із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Так, 20 березня, з 16:00 по 16:30 на Миколаївщині силами та засобами Протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено два російські розвідувальні безпілотники Supercam S350", – йдеться в повідомленні.
У повітряному командуванні уточнили, що такі безпілотники проводять аерофотознімання, щоб створити високодетальні цифрові карти, також їх використовують для проведення дистанційного повітряного моніторингу місцевості й об’єктів.
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