Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграмі.

"Сьогодні зранку, 7 квітня, о 04:54 та 05:00 ворог завдавав артилерійський та мінометний обстріл по м. Очаків та акваторії Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки, магазини, цивільну інфраструктуру міста", - написав він.

Двоє людей отримало поранення, один з них у важкому стані. Також внаслідок обстрілу виникло дві пожежі, які були ліквідовані підрозділами ДСНС. Наслідки пошкоджень додатково уточнюються.

Також о 05:20 ворог завдавав артилерійських ударів по території Куцурубської громади. Постраждалих немає.

У самому Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.