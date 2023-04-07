Армія РФ атакувала Очаків: є поранені, пошкоджено будинки та цивільну інфраструктуру
Вранці 7 квітня російські військові з артилерії та мінометів обстріляли Очаків та акваторії Очаківської громади. Внаслідок цього пошкоджено будинки й цивільна інфраструктура міста, сталися пожежі
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграмі.
"Сьогодні зранку, 7 квітня, о 04:54 та 05:00 ворог завдавав артилерійський та мінометний обстріл по м. Очаків та акваторії Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки, магазини, цивільну інфраструктуру міста", - написав він.
Двоє людей отримало поранення, один з них у важкому стані. Також внаслідок обстрілу виникло дві пожежі, які були ліквідовані підрозділами ДСНС. Наслідки пошкоджень додатково уточнюються.
Також о 05:20 ворог завдавав артилерійських ударів по території Куцурубської громади. Постраждалих немає.
У самому Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
- Упродовж 6 квітня війська РФ здійснили 46 обстрілів Херсонської області, по облцентру били 7 разів. Семеро людей дістали поранення.
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