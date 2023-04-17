На Харківщині можуть оголосити примусову евакуацію з кількох населених пунктів
У двох населених пунктах Дергачівської громади Харківської області можуть ввести примусову евакуацію
Про це сказав начальник ОВА Олег Синєгубов, передає Суспільне.
"Евакуація йде постійно по тих населених пунктах, де йдуть обстріли. Північ області, Харківський район. Там є два населені пункти - ми думаємо, щоб оголосити там примусову евакуацію, оскільки є для нас завдання: з деяких населених пунктів ми маємо вивезти дітей разом з їхніми сім’ями. І по Куп’янському напрямку так само", - сказав він.
За його словами, наразі з усіх населених пунктів, де фактично йдуть бойові дії, евакуювали дітей. Так, за минулий тиждень було вивезено 30 дітей.
Синєгубов зазначив, що людей вдається вивезти тоді, коли вони дослухаються - тоді немає сенсу оголошувати примусову евакуацію.
- Упродовж доби 11 квітня російська армія обстрілювала Харківщину, поранення дістала 62-річна жінка, пошкоджено 4 будинки та дорогу, сталася пожежа.
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