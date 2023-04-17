На Харківщині можуть оголосити примусову евакуацію з кількох населених пунктів

Про це сказав начальник ОВА Олег Синєгубов, передає Суспільне.

"Евакуація йде постійно по тих населених пунктах, де йдуть обстріли. Північ області, Харківський район. Там є два населені пункти - ми думаємо, щоб оголосити там примусову евакуацію, оскільки є для нас завдання: з деяких населених пунктів ми маємо вивезти дітей разом з їхніми сім’ями. І по Куп’янському напрямку так само", - сказав він.

За його словами, наразі з усіх населених пунктів, де фактично йдуть бойові дії, евакуювали дітей. Так, за минулий тиждень було вивезено 30 дітей.

Синєгубов зазначив, що людей вдається вивезти тоді, коли вони дослухаються - тоді немає сенсу оголошувати примусову евакуацію.