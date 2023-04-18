Минулої доби росіяни обстрілювали 4 райони Харківщини: пошкоджено житлові будинки та об'єкт інфраструктури

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, у Вовчанську внаслідок обстрілів зруйновано вісім приватних житлових будинків. Також зайнялися пожежі.

У Козачій Лопані Харківського району пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки.

Через обстріли з реактивних систем залпового вогню в Петропавлівці Чугуївського району пошкоджено два житлові будинки та господарчу споруду. У Зеленому Гаї Ізюмського району внаслідок атак з РСЗВ пошкоджено об'єкт інфраструктури, господарчу споруду та житловий будинок.

Постраждалих унаслідок обстрілів немає.

Також за минулу добу піротехніки знешкодили 154 вибухонебезпечні предмети.