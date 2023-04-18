Минулої доби росіяни обстрілювали 4 райони Харківщини: пошкоджено житлові будинки та об'єкт інфраструктури
Упродовж 17 квітня російська армія обстрілювала чотири прифронтові райони Харківської області , унаслідок чого подкоджеео житлові будинки і об'єкт інфраструктури
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Так, у Вовчанську внаслідок обстрілів зруйновано вісім приватних житлових будинків. Також зайнялися пожежі.
У Козачій Лопані Харківського району пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки.
Через обстріли з реактивних систем залпового вогню в Петропавлівці Чугуївського району пошкоджено два житлові будинки та господарчу споруду. У Зеленому Гаї Ізюмського району внаслідок атак з РСЗВ пошкоджено об'єкт інфраструктури, господарчу споруду та житловий будинок.
Постраждалих унаслідок обстрілів немає.
Також за минулу добу піротехніки знешкодили 154 вибухонебезпечні предмети.
- 17 квітня стало відомо, що у двох населених пунктах Дергачівської громади Харківської області можуть ввести примусову евакуацію.
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