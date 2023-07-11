Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що серед постраждалих є дитина - 8-річна дівчинка. У нього діагностували поранення середнього ступеня тяжкості. На момент ворожого удару він знаходився на подвірʼї будинку.

Також отримав важкі поранення 68-річний чоловік - йому уламками травмувало голову, шию, грудну клітину, руки та ноги. Ще двоє людей, 56-річна жінка та 52-річний чоловік, дістали поранення середнього ступеня тяжкості.

Також поблизу Херосна, у смт Кіндійка, постраждав ще один чоловік.

"Усіх потерпілих шпиталізували, лікарі надають їм необхідну медичну допомогу", - наголосив голова ОВА.

Раніше Прокудін повідомляв, що російські терористи криють вогнем житлові квартали Херсона. Ракетою влучили в гуманітарний штаб та щонайменше пʼять житлових будинків. У місцях обстрілів сталися пожежі.