Росіяни обстріляли житлові квартали Херсона, постраждали 5 людей, серед поранених дитина
Російська окупаційна армія у вівторок, 11 липня, вдарила по гуманітарному штабу та житлових кварталах Херсона, внаслідок чого п'ятеро людей отримали поранення, серед них - 8-річна дитина
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що серед постраждалих є дитина - 8-річна дівчинка. У нього діагностували поранення середнього ступеня тяжкості. На момент ворожого удару він знаходився на подвірʼї будинку.
Також отримав важкі поранення 68-річний чоловік - йому уламками травмувало голову, шию, грудну клітину, руки та ноги. Ще двоє людей, 56-річна жінка та 52-річний чоловік, дістали поранення середнього ступеня тяжкості.
Також поблизу Херосна, у смт Кіндійка, постраждав ще один чоловік.
"Усіх потерпілих шпиталізували, лікарі надають їм необхідну медичну допомогу", - наголосив голова ОВА.
Раніше Прокудін повідомляв, що російські терористи криють вогнем житлові квартали Херсона. Ракетою влучили в гуманітарний штаб та щонайменше пʼять житлових будинків. У місцях обстрілів сталися пожежі.
- 11 липня росіяни вдарили градами по Софіївці на Херсонщині, внаслідок чого загинула жінка і дістав поранення чоловік.
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