Росіяни вдарили по Софіївці на Херсонщині: загинула жінка
Удень 11 липня російська окупаційна армія вдарила градами по Софіївці на Херсонщині, внаслідок чого загинула жінка і дістав поранення чоловік
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Російська армія вдарила з "градів" по Софіївці Станіславської громади, – постраждали мирні люди", - написав він.
"За попередньою інформацією, загинула жінка, ще один чоловік дістав поранення", - додав чиновник.
На місці працюють рятувальні служби.
- Минулої доби ворог здійснив 52 обстріли Херсонщини. Через російський обстріл Херсона постраждав мирний мешканець.
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