Росіяни вдарили по Софіївці на Херсонщині: загинула жінка

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російська армія вдарила з "градів" по Софіївці Станіславської громади, – постраждали мирні люди", - написав він.

"За попередньою інформацією, загинула жінка, ще один чоловік дістав поранення", - додав чиновник.

На місці працюють рятувальні служби.