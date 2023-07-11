Інформацію про наслідки обстрілів станом на 09:00 оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Київщина: внаслідок нічної атаки шахедами влучань не зафіксовано, постраждалі відсутні. Всі цілі були збиті силами ППО.

Через падіння уламків пошкоджено близько десяти приватних будинків та один багатоповерховий. Оперативні служби на місцях продовжують ліквідацію та фіксацію наслідків нічної атаки. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Чернігівщина: за добу ворог здійснив 10 обстрілів із мінометів, гранатометів, артилерії по Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Під час обстрілу Сновської громади пошкоджено авто, загорілось поле із житом на приватній ділянці. Минулося без жертв.

Сумщина: вночі та вранці росіяни 8 разів обстрілювали прикордоння та населені пункти області, зокрема Середино-Будську, Миропільську, Краснопільську, Есманську, Білопільську, Миколаївську громади. Попередньо - без наслідків. Також вчора протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордоння. Без наслідків.

Запорізька область: в Оріхові завершилися рятувально-пошукові роботи на місці авіаудару. З-під завалів дістали тіла ще трьох загиблих місцевих жителів: чоловіків 50, 56 та 64 років. Керована авіабомба забрала життя семи оріхів'ян. 11 постраждалих отримують необхідне лікування у медичних закладах. Ще двом постраждалим надали медичну допомогу, але госпіталізації вони не потребували.



За минулу добу ворог здійснив 65 обстрілів по території 12 прифронтових населених пунктів Запорізької області: авіаудар прийшовся по Оріхову, тричі бив з РСЗВ по Новодарівці, 61 удар з артилерії здійснив по Оріхову, Гуляйполю, Левадному, Новодарівці, Гуляйпільському, Малинівці. На щастя, людей не зачепило.

Дніпропетровщина: вночі противник бив з важкої артилерії. Двічі - по Марганецькій громаді та ще раз - по Нікополю. Минулося без загиблих та постраждалих.



Вчора під ворожий удар з РСЗВ "Торнадо-С" потрапила Межівська громада Синельниківського району. Поранення отримав 58-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджені 12 житлових будинків, господарська споруда і 3 авто.

Обстріляв агресор і Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Застосував важку артилерію. Люди неушкоджені.

Харківщина: окупанти протягом минулої доби завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Басове та Одноробівка Богодухівського району та Ветеринарне Харківського району. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли Уди Богодухівського району, Ветеринарне Харківського району, Огірцеве та Землянки Чугуївського району. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка та Кислівка.



Внаслідок обстрілу з артилерії села Тимофіївка Богодухівського району частково пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. Також вчора ворог обстріляв Дворічну Куп’янського району. Поранення зазнав 64-річний чоловік. Госпіталізований в середньому стані. Внаслідок обстрілу з артилерії та гелікоптерів села Одноробівка Богодухівського району пошкоджено 5 приватних будинків, господарчі споруди та автомобіль, відсутнє енергопостачання.

Луганщина: ворог продовжує цілити по деокупованих населених пунктах регіону. За добу противник здійснив 95 обстрілів. Знову обстріляв з артилерії Невське і Білогорівку. По останній також завдав авіаційного удару.

Донеччина: минулої доби рашисти здійснили 20 обстрілів, поцілили по населених пунктах Авдіївка, Торецьк, Сіверськ, смт Велика Новосілка, селах Бердичі, Благодатне, Гостре, Білогорівка, Предтечине, Соловйове. Пошкоджено 18 житлових будинків та адмінбудівля сільської ради. За добу на Донеччині троє загиблих, семеро поранених.

Одещина: силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 19 ворожих ударних БпЛА "Shahed-136/131", ще 3 - іншими підрозділами Сил оборони півдня України. Також протягом минулої доби знищено російський ударний БпЛА "Ланцет".

Миколаївщина: вчора фіксувалися ворожі артилерійські обстріли по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Також вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по мису Очаківський та акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 52 обстріли, з них 5 по Херсону. Рашисти поцілили у райони 15 населених пунктів області. Через російський обстріл Херсона постраждав мирний мешканець.



Також росіяни вдарили з артилерії по житловому будинку у селі Інженерне. Через ворожий обстріл багатоквартирний будинок зазнав руйнувань. Постраждали дві 79-річні жінки, які знаходилися у власних оселях. Бригади швидкої, котрі оперативно прибули на місце події, надали потерпілим медичну допомогу.