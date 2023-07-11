Про це стало відомо зі зведення від Генштабу 11 липня.

Зазначається також, що Авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також українські військові знищили 3 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, 7 артилерійських засобів на вогневих позиціях, станцію радіоелектронної боротьби та один засіб протиповітряної оборони противника.

Армія РФ завдала 48 авіаційні удари та здійснила 60 обстрілів з РСЗВ по Україні протягом доби

Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетного удару по території одного з інфраструктурних об'єктів Миколаєва.

Окрім цього, ворог завдав 48 авіаційних ударів та здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.

Ситуація по напрямках

Волинський та Поліський напрямки: оперативна обстановка без суттєвих змін, визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

Сіверський та Слобожанський напрямки: противник завдав авіаційних ударів в районах Басове, Одноробівка та Ветеринарне Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли близько 10 населених пунктів, зокрема це Гірськ Чернігівської області; Чуйківка Сумської області та Уди, Ветеринарне, Огірцеве, Землянки Харківської області.

Куп’янський напрямок: артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка Харківської області.

Лиманський напрямок: протягом доби противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Терни, Званівка, Роздолівка, Білогорівка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Івано-Дар'ївка, Берестове, Веселе, Роздолівка Донецької області.

Бахмутський напрямок: ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Дружба і Торецьк. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Олександро-Шультине та Південне Донецької області.

Авдіївський напрямок: ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області.

Мар’їнський напрямок: противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка та Побєда.

Шахтарський напрямок: противник завдав авіаційного удару в районі Одрадного. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Вугледар, Сторожеве, Благодатне Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки: противник здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів Запорізької області; Берислав, Козацьке, Львове, Антонівка, Інженерне, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.