Про це передає місцева влада.

Начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі Еспресо зауважила, що атака відбувалась вночі і була дроновою, ворог запускав кілька хвиль з напрямку акваторії Чорного моря. Це говорить про те, що росіяни готувалися до неї і планували під певні події, стверджує речниця.

"Росіяни запустили понад 20 одиниць", - наголосила вона.

Київ та область

ППО знищила всі "шахеди", які летіли на Київ уночі.

"Ворог вдруге цього місяця атакував Київ з повітря. Попередньо, як і на початку липня, противник застосував баражуючі боєприпаси Shahed. Іранські дрони були запущені з південного напрямку, ймовірно, з краснодарського краю РФ. Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Знову раз дякуємо ППО за відмінну роботу!" - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Фото: Андрій Нєбитов

Проте уламки дронів виявили в одному із населених пунктів Київської області. Внаслідок падіння було пошкоджено вікна та господарські споруди приватного домоволодіння, виникло загоряння травʼяного настилу.

Фото: Андрій Нєбитов

Обійшлося без потерпілих. На місці працюють екстрені служби та поліція.

Фото: Андрій Нєбитов

Зазначимо, близько 04:40 повітряна тривога, повʼязана із загрозою ворожих ударних БПЛА, була оголошена у Києві та області.

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - йшлося у повідомленні голови КМВА.

Близько 05:30 у Києві та області пролунав відбій повітряної тривоги.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко відсумував, що двох районах області внаслідок падіння уламків пошкоджені житлові будинки.

"Зокрема, 12 приватних будинків та один багатоповерховий. Пошкодження незначні: вибиті вікна, двері, посічені фасади, дахи. Крім того, внаслідок падіння уламків у декількох місцях зафіксовано загоряння травʼяного настилу", - заявив очільник області.

Станом на 08:25 пожежі ліквідовано.

Одещина

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що уночі РФ здійснила потужну атаку по півдню України з акваторії Чорного моря. Ворог спрямував кілька хвиль ударних безпілотників типу Shahed-136.

"Сили протиповітряної оборони не дали реалізувати ворожий план атаки зернового термінала одного з портів Одещини. 22 дрони знищено силами ППО півдня, два влучили в адмінбудівлю припортового об'єкта", - пише Кіпер.

Повідомляється, що унаслідок падіння уламків збитих дронів сталося займання двох припортових терміналів, в тому числі зернового.

Як уточнила Гуменюк, на Одещині є влучання в об'єкт припортової інфраструктури: "Ворог атакував важливий об'єкт для області. Обійшлося без постраждалих. Вогнеборці швидко впорались з пожежами".

Уночі про вибухи на півдні повідомило "Суспільне. Одеса". "В Одеському районі було чутно вибухи", - йшлося у повідомленні.

Згодом видання писало про повторні вибухи на Одещині. Натомість "Думська" зазначила, що пролунало кілька вибухів, а також додала, що в області працювала ППО.

О 04:10 в Одеській області оголосили відбій повітряної тривоги.

Відзначимо, що до цього Повітряні сили ЗСУ повідомляли про небезпеку удару в кількох областях України, переважно на сході, півдні та центрі.