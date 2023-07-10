РФ обстріляла Херсон: поранено мирного жителя
У понеділок, 10 липня, російські загарбники обстріляли Херсон, поранивши цивільного
Про це повідомляє Херсонська ОДА.
"Через російський обстріл Херсона постраждав мирний містянин. Потерпілого з пораненням живота шпиталізували до медзакладу. Лікарні надають йому необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Раніше в цей день РФ обстріляла багатоквартирний будинок у селі Інженерне на Херсонщині, поранивши двох жінок.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.7
Купівля 36.7Продаж 37.4
-
EUR
Купівля 40.67Продаж 41.55
- Актуальне
- Важливе