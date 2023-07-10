РФ обстріляла Херсон: поранено мирного жителя

Про це повідомляє Херсонська ОДА.

"Через російський обстріл Херсона постраждав мирний містянин. Потерпілого з пораненням живота шпиталізували до медзакладу. Лікарні надають йому необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Раніше в цей день РФ обстріляла багатоквартирний будинок у селі Інженерне на Херсонщині, поранивши двох жінок.