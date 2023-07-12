Росіяни обстріляли Херсон: загинув чоловік
Російська окупаційна армія вдень 12 липня обстріляла Херсон, унаслідок чого загинув літній чоловік і дістала поранення його дружина
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, окупанти поцілили прямісінько в будинок, де перебувало літнє подружжя.
"В оселі через ворожий обстріл сталася пожежа, після ліквідації якої в помешканні виявили тіло загиблого містянина. Ним виявився 81-річний чоловік", - написав Прокудін.
"Також через обстріл поранення дістала 82-річна дружина загиблого", - додав він.
- За минулу добу окупанти здійснили 67 обстрілів Херсонської області, з них по місту Херсон - 5 артилерійських обстрілів.
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