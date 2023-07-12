Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, окупанти поцілили прямісінько в будинок, де перебувало літнє подружжя.

"В оселі через ворожий обстріл сталася пожежа, після ліквідації якої в помешканні виявили тіло загиблого містянина. Ним виявився 81-річний чоловік", - написав Прокудін.



"Також через обстріл поранення дістала 82-річна дружина загиблого", - додав він.