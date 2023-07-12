Інформацію про наслідки обстрілів станом на 09:00 оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Черкаська область: вночі 12 липня російські терористи атакували регіон "шахедами". Унаслідок цього є влучання в один з об'єктів нежитлової інфраструктури в Черкаському районі. Також відомо про двох потерпілих з опіками, їх доправлено до лікарні.

Чернігівська область: за добу російські військові здійснили 2 обстріли - Сновська громада Корюківського району, Новгород-Сіверська громада Новгород-Сіверського району - із мінометів.

Сумська область: вночі та зранку 11 липня ворог здійснив 6 обстрілів регіону. Обстріляно Білопільську та Хотінську громади. Також протягом дня 11 липня росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння. Атаки зазнали Краснопільська, Великописарівська, Дружбівська, Шалигинська, Білопільська, Глухівська, Есманська, Хотінська громади.

Запорізька область: ворог здійснив 69 обстрілів 16 прифронтових населених пунктів Запорізької області. Артилерійські удари прийшлися по Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Малій Токмачці, Єгорівці, Малинівці, Степногірську, тричі атаковані авіабомбами Оріхів та Преображенка. Унаслідок обстрілів зафіксовано 43 повідомлення про руйнування цивільних об'єктів.

Під час артилерійської атаки по житловому кварталу Гуляйполя 85-річний чоловік отримав важкі травми. Його оперативно доправили до найближчого медичного закладу, але його врятувати не вдалося.

Дніпропетровська область: від вечора ворог обстріляв Нікопольський район 6 разів. Агресор атакував з дрона і важкої артилерії Марганецьку громаду та Нікополь.

Харківська область: окупанти протягом доби обстріляли з артилерії близько 15 прикордонних населених пунктів Харківського, Ізюмського, Чугуївського, Куп‘янського районів. Пошкоджено 4 приватних будинки, поранення зазнав 74-річний чоловік.

Луганська область: минулої доби ворог вдарив по Новоселівському, Білогорівці, а також Невському. Вночі противник вдарив із реактивної системи залпового вогню.

За добу противник здійснив 107 обстрілів.

Донецька область: за минулу добу росіяни здійснили 17 обстрілів: РСЗВ "Смерч", "Град", артилерія, міномет. Обстріляли населені пункти: Авдіївка, Часів Яр, смт Велика Новосілка, смт Щербинівка, с.Юрківка, с.Пречистівка, с.Богоявленка, Торецьк.

Унаслідок атак пошкоджено 16 житлових будинків, господарська будівля ТОВ "Агротіса", господарча споруда, гараж, цивільний автомобіль.

Миколаївська область: вчора ворог завдав артилерійського обстрілу по місту Очаків, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Відбулося займання господарчої споруди. Також вчора ворог обстріляв Куцурубську громаду. Внаслідок влучань відбулося займання сухої трави на присадибних ділянках.

Херсонська область: за добу по області противник здійснив 67 обстрілів, з них по місту Херсон - 5 артилерійських обстрілів. Росіяни атакували 23 населених пунктів області: будівлю гуманітарного штабу, споруду водонапірної башти та щонайменше пʼять житлових будинків.

Унаслідок атак постраждав 8-річний хлопчик, у якого діагностували поранення середнього ступеня тяжкості. У 68-річного чоловіка – важкі поранення. Двоє людей, 56-річна жінка та 52-річний чоловік, дістали поранення середнього ступеня тяжкості. Ще один чоловік постраждав у Кіндійці. Також окупанти вдарили з "градів" по Софіївці Станіславської громади. В результаті обстрілу загинула 65-річна жінка.