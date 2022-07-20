English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росіяни обстріляли Луганщину мінометами, артилерією й авіацією: пошкоджено будинки

Росіяни обстріляли Луганщину мінометами, артилерією й авіацією: пошкоджено будинки

20 липня, 2022 середа
08:37
війна з Росією

На межі Луганщини й Донеччини 19 липня росіяни артилерією, авіацією та "градами" обстріляли будинки, де залишилися люди

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

Увечері 19 липня росіяни відкрили вогонь із реактивної артилерії. Після 22:00 вони кілька разів обстріляли Білогорівку з "градів".

"Ворог кидає нещодавно мобілізованих жителів окупованих населених пунктів Луганщини в бій, аби саме ті гинули у битві за декілька кілометрів території нашої області. Вони й отримують те, на що заслуговують, а саме кулі, але практично стоять на місці. Попри щільний артилерійський та ракетний тиск, наші Збройні сили утримують свої позиції", - зауважив очільник ОВА.

Окупанти націлені на штурм Бахмута і влаштовують терор у містах і селах, розташованих на підступах до нього.

"На межі областей (Донецької та Луганської, - ред.) за минулу добу росіянами завдано сім ракетних ударів, три мінометних обстріли, проведені дві атаки із застосуванням ствольної артилерії та ще дві - за підтримки реактивної. Зокрема, серйозно постраждало Верхньокам’янське - по домівках людей, які залишились, росіяни влучали і з артилерії, і з "градів", і навіть застосовували авіацію", - наголосив Сергій Гайдай.

ЗСУ зупинили ворожий наступ поблизу Білогорівки. На цьому й іншому напрямках росіяни зазнають суттєвих втрат.

В окупованих містах загарбники обіцяли нашвидкоруч відновити критичну інфораструктуру. Зокрема, збиралися подати газоаостачання впродовж тижня. Насправді росіяни мають проблему не лише з ремонтом, але й із підвезення води - і питної, і технічної.

"Навіть коли Сєверодонецьк залишився без електропостачання, ми користувалися законсервованими раніше свердловинами, по декілька десятків тонн технічної води на день підвозили співробітники ДСНС, питну воду накопичували в спеціально закуплених резервуарах. Ми допомагали людям щосили. А росіяни - тільки обіцянки на камеру. Уявіть, люди в спеку досі не забезпечені водою! Окупаційна влада не в змозі. Тільки "планують налагодити" підвіз", - зауважив очільник ОВА.

  • 18 липня окупанти на Луганщині намагалися вести штурм у чотирьох напрямках, але наступ не вдався.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Росія
Луганщина
ЗСУ
Сєверодонецьк
Донеччина
окупанти
Бахмут
Сергій Гайдай
Військові новини
Читайте також:
путін путлер
19 липня, 2022 вiвторок
Росія видихається. Війна має завершитись на умовах України, - генерал Маломуж
китай
18 липня, 2022 понедiлок
Китай не буде сидіти склавши руки, спостерігаючи за війною в Україні, - МЗС КНР
Верховна Рада
18 липня, 2022 понедiлок
Відомий підтримкою Лукашенка нардеп Шевченко прийшов у Раду в формі ЗСУ – його вигнали із зали, щоб перевдягнувся
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 35.84
    Купівля 35.84
    Продаж 36.86
  • EUR
    Купівля 36.09
    Продаж 37.26
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
20 липня
09:47
Латвія
Президент Латвії підтримав ідею позбавляти громадянства за підтримку війни РФ проти України
09:45
Мережа торгових центрів допомогла Центру соцпідтримки на Київщині
09:41
втрати окупантів
Близько 38 750 військових, 1700 танків і 221 літак: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
09:31
Оновлено
Харків
Росіяни завдали ударів по Харкову, є постраждалі
09:29
Роман Протасевич
Інформація про "мінування" літака з опозиціонером Протасевичем надійшла за вказівкою вищого політкерівництва Білорусі, - ICAO
09:20
В Україні ліквідували командира батальйону окупантів Михайлова
09:14
курс долара
Курс валют 20 липня: вартість долара та євро у банках
09:03
Баштанка
На Миколаївщині росіяни обстріляли будинки, спричинили загоряння полів, урочища
09:02
Генрі Кіссінджер
Кіссінджер вказав на помилки, яких Макрон, Шольц та Байден припускаються в умовах глобальної кризи
08:49
Микола Княжицький
Про "хороших" росіян
08:42
Путін
Путін назвав умову, за якої не перешкоджатиме вивезенню українського зерна
08:28
Поблизу Херсона ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів, окупанти тікають в паніці
Британська розвідка назвала фактор, який стане ключовим у боях за Херсон
08:03
Росіяни з "градів" обстріляли Нікопольський район: загинуло дві людини, поранено ще 9
07:54
Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів вівторка
07:37
ЗСУ
Генштаб ЗСУ: Точаться бої у напрямках Новолуганського, Берестового, Вершини й Івано-Дар’ївки
07:28
ЗСУ танк
У Лазурному ЗСУ знищили надсучасну радіолокаційну станцію росіян під час удару по їхній базі
07:20
Ярослава Магучіх
Українка Магучіх стала віцечемпіонкою світу з легкої атлетики
07:20
російський флот
Командири флоту РФ проводять профілактичні заходи через непокору наказам і пияцтво вояк
07:17
закохані війна
Костянтин Москалець: Усупереч смерті
06:41
землетрус
В Афганістані 31 людина постраждала від землетрусу
06:39
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
США: Ознак передачі Іраном Росії безпілотників наразі немає
06:15
путін путлер
Кремль може використати ядерну загрозу для стримування контрнаступу ЗСУ, - ISW
05:43
Володимир Путін
Російські війська відійшли від Києва, щоб створити умови для переговорів, - Путін
05:20
Китай
Китай попередив США про "силові заходи", якщо спікер Палати представників відвідає Тайвань
05:01
Георгій Бущан
"Динамо" - "Фенербахче": де та коли дивитись стартовий матч українців у єврокубках
04:37
Путін
Росія просить ООН змусити Україну закрити сайт "Миротворець"
04:20
Миколаїв
РФ обстріляла Миколаїв. Снаряди влучили в район консервного заводу
04:01
України та гаубиця М109А3
Українська артилерія уразила кілька командних пунктів, станції управління та логістичні бази РФ на Півдні
03:48
Оновлено
Результати обстрілів півдня України
Росія завдала удару по Одещині
03:45
окупанти
У росіян нестача боєприпасів, харчування і води, - ОК "Південь"
03:09
Ігор Рейзлін
Українець Рейзлін здобув "бронзу" на ЧС з фехтування
02:44
На фото глава Офісу президента Андрій Єрмак
Єрмак назвав термін, до коли важливо закінчити війну з Росією
02:01
Олена Зеленська та подружжя Байденів
Зеленська у США зустрілась з подружжям Байденів
01:34
Олімпіада-2028
Олімпіада-2028: визначились дати проведення літніх Ігор
01:19
окупанти Мелітополь
Росія викрала 400 жителів Запорізької області
01:02
Роберт Левандовські, Ліга чемпіонів
"Барселона" оголосила про трансфер Левандовського
00:45
Наслідки обстрілу Гуляйполя
Окупанти обстріляли центр Гуляйполя, є жертви
00:37
обстріли Сумщина
Росія 19 липня 9 разів обстріляла Сумщину
00:28
ДБР
Держзрада. Проти працівників ДБР відкрили справу за знищення таємних документів, - ЗМІ
00:24
Сергій Фатов
ЗСУ вбили російського найманця-добровольця, який був фанатом Путіна і Куценко
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV