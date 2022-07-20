Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

Увечері 19 липня росіяни відкрили вогонь із реактивної артилерії. Після 22:00 вони кілька разів обстріляли Білогорівку з "градів".

"Ворог кидає нещодавно мобілізованих жителів окупованих населених пунктів Луганщини в бій, аби саме ті гинули у битві за декілька кілометрів території нашої області. Вони й отримують те, на що заслуговують, а саме кулі, але практично стоять на місці. Попри щільний артилерійський та ракетний тиск, наші Збройні сили утримують свої позиції", - зауважив очільник ОВА.

Окупанти націлені на штурм Бахмута і влаштовують терор у містах і селах, розташованих на підступах до нього.

"На межі областей (Донецької та Луганської, - ред.) за минулу добу росіянами завдано сім ракетних ударів, три мінометних обстріли, проведені дві атаки із застосуванням ствольної артилерії та ще дві - за підтримки реактивної. Зокрема, серйозно постраждало Верхньокам’янське - по домівках людей, які залишились, росіяни влучали і з артилерії, і з "градів", і навіть застосовували авіацію", - наголосив Сергій Гайдай.

ЗСУ зупинили ворожий наступ поблизу Білогорівки. На цьому й іншому напрямках росіяни зазнають суттєвих втрат.

В окупованих містах загарбники обіцяли нашвидкоруч відновити критичну інфораструктуру. Зокрема, збиралися подати газоаостачання впродовж тижня. Насправді росіяни мають проблему не лише з ремонтом, але й із підвезення води - і питної, і технічної.

"Навіть коли Сєверодонецьк залишився без електропостачання, ми користувалися законсервованими раніше свердловинами, по декілька десятків тонн технічної води на день підвозили співробітники ДСНС, питну воду накопичували в спеціально закуплених резервуарах. Ми допомагали людям щосили. А росіяни - тільки обіцянки на камеру. Уявіть, люди в спеку досі не забезпечені водою! Окупаційна влада не в змозі. Тільки "планують налагодити" підвіз", - зауважив очільник ОВА.

18 липня окупанти на Луганщині намагалися вести штурм у чотирьох напрямках, але наступ не вдався.

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