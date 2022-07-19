Окупанти на Луганщині намагалися штурмувати у чотирьох напрямках. Наступ не вдався

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Еспресо ТV

18 липня російські загарбники атакували ту частину Луганщини, де ЗСУ тримають оборону. Завдавши чотири ракетні та два авіаудари по населених пунктах на межі двох областей, а також одинадцять разів обстрілявши мирні помешкання артилерією, окупанти упродовж дня намагалися вести штурм за чотирма напрямками.

За словами Сергія Гайдая, вони атакували Верхньокам’янське і з боку нафтопереробного заводу, і з району Золотарівки. Звідти ж хотіли просунутися в бік Донеччини. Намагалися покращити своє положення поблизу Білогорівки. Багато де наступ вдалося призупинити, подекуди бойові дії тривають. По Верхньокам’янському ворог завдав ще й авіаудару.

Станом на 15 липня, Росія не окупувала всю Луганську область

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