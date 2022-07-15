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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Два населених пункти на Луганщині не під контролем РФ, тривають бої, - Гайдай
Ексклюзив

Два населених пункти на Луганщині не під контролем РФ, тривають бої, - Гайдай

15 липня, 2022 п'ятниця
19:58
війна з Росією голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Станом на 15 червня, Росія не окупувала всю Луганську область

Про це в ефірі Еспресо заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Та, що не захопили - це невелика частина Луганської області, буквально два населених пункти, на території яких точаться дуже жорсткі бої, але все ж таки - це територія Луганської області і поки там будуть гинуть російські солдати, Луганщина тримається", -  сказав він.

За словами Гайдая, росіяни досі втрачають там людей і техніку.

"Дуже багато зусиль кидають росіяни для того, щоб остаточно пройти ті два населених пункти, тому що вони давно відзвітувалися тому діду в Кремлі, що вони вийшли на адміністративні кордони області. Якось вони так вийшли, що кожного дня там в них гинуть солдати і вони втрачають техніку", - підсумував очільник ОВА.

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російська армія
Луганщина
ЗСУ
Сергій Гайдай
Військові новини
Війна на Донбасі
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