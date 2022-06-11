Росіяни обстріляли Малу Токмачку на Запоріжжі: згоріла сільрада, поранено людину
На Запоріжжі росіяни обстріляли Малу Токмачку, внаслідок чого згоріла будівля сільради й одна людина отримала опіки
Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.
"В селі Мала Токмачка Пологівського району Запорізької області внаслідок ворожої атаки згоріла сільська рада", - зазначили в адміністрації.
Одна жінка отримала опіки рук.
- 11 травня мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що впродовж останніх тижнів українські військові відсунули лінію фронту на 5–7 км від Запоріжжя.
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