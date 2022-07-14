Росіяни обстріляли Миколаївщину, горять поля пшениці
Російські військові, які перебувають на території тимчасово окупованої Херсонщини, завдали удару шістьма ракетами по Миколаївщині. Внаслідок обстрілу загорілись поля пшениці
Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.
"Знову обстріли з боку окупантів, які окопалися на херсонському напрямку. Мінімум 6 ракет по околицях міста Баштанка. Горять поля пшениці. Сили наших рятувальників, аграріїв і усіх небайдужих кинуті на порятунок врожаю", - йдеться у повідомленні.
Вранці 14 липня очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім писав, що внаслідок російського обстрілу у місті Баштанка загинула одна людина. Зруйновані житлові будинки. Окупанти також були обстріли у Широківській громаді.
"Влучання були переважно поза межами населених пунктів, внаслідок чого горіли поля з зерновими. Була пошкоджена водонапірна башня. Наразі пошкодження усунуто. Постраждалих немає.", - сказав Кім.
Росіяни також завдали ракетного удару по Миколаєву.
"За попередньою інформацією по обласному центру випущено 9 ракет з зенітно-ракетної системи С-300. Наразі відомо про пошкодження двох навчальних закладів, об’єкту транспортної інфраструктури та готелю. Одну людину поранено. Попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється", - додав він.
- 6 липня на Херсонщині внаслідок чисельних обстрілів вигоріла частина пшениці та лісів.
- 13 липня на Запоріжжі росіяни знищили понад 600 гектарів зернових культур.
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