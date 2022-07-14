Росіяни обстріляли Миколаївщину, горять поля пшениці

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

"Знову обстріли з боку окупантів, які окопалися на херсонському напрямку. Мінімум 6 ракет по околицях міста Баштанка. Горять поля пшениці. Сили наших рятувальників, аграріїв і усіх небайдужих кинуті на порятунок врожаю", - йдеться у повідомленні.

Вранці 14 липня очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім писав, що внаслідок російського обстрілу у місті Баштанка загинула одна людина. Зруйновані житлові будинки. Окупанти також були обстріли у Широківській громаді.

"Влучання були переважно поза межами населених пунктів, внаслідок чого горіли поля з зерновими. Була пошкоджена водонапірна башня. Наразі пошкодження усунуто. Постраждалих немає.", - сказав Кім.

Росіяни також завдали ракетного удару по Миколаєву.

"За попередньою інформацією по обласному центру випущено 9 ракет з зенітно-ракетної системи С-300. Наразі відомо про пошкодження двох навчальних закладів, об’єкту транспортної інфраструктури та готелю. Одну людину поранено. Попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється", - додав він.

6 липня на Херсонщині внаслідок чисельних обстрілів вигоріла частина пшениці та лісів.

13 липня на Запоріжжі росіяни знищили понад 600 гектарів зернових культур.

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