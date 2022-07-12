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Війна з Росією: хроніка
Головна Новини Росіяни обстріляли мирних жителів Ізюма, вбивши щонайменше одну людину і поранивши ще близько десяти, - прокуратура

Росіяни обстріляли мирних жителів Ізюма, вбивши щонайменше одну людину і поранивши ще близько десяти, - прокуратура

12 липня, 2022 вiвторок
21:40
Новини На фото наслідки обстрілів Миколаєва

8 липня на Харківщині російські окупанти обстріляли мирних жителів Ізюма, які перебували на горі Крем'янець

Про це повідомляє у Facebook Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, загарбники обстріляли гору близько 14:00.

"Наразі відомо про одного загиблого чоловіка, ще близько десяти людей поранено", - повідомляє прокуратура.

Дані про постраждалих уточнюються.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

  • Раніше командир харківського спецпідрозділу "Азов" Костянтин Немічев повідомив, що Ізюм залишається найважчим напрямком на Харківщині.

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Харків
війна з Росією
окупанти
Харківщина
Ізюм
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