Росіяни обстріляли мирних жителів Ізюма, вбивши щонайменше одну людину і поранивши ще близько десяти, - прокуратура

Про це повідомляє у Facebook Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, загарбники обстріляли гору близько 14:00.

"Наразі відомо про одного загиблого чоловіка, ще близько десяти людей поранено", - повідомляє прокуратура.

Дані про постраждалих уточнюються.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше командир харківського спецпідрозділу "Азов" Костянтин Немічев повідомив, що Ізюм залишається найважчим напрямком на Харківщині.

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