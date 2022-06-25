Найважчим напрямком на Харківщині залишається Ізюм: ЗСУ не дають ворогу замкнути кільце на Донбасі, - командир спецпідрозділу "Азов" Немічев
Командир харківського спецпідрозділу "Азов" Костянтин Немічев розповів, що на Харківщині противник стягує техніку
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Найважчим напрямком залишається Ізюм. Росія стягує техніку та батальйони. ЗСУ тримають позиції й не дають противнику вийти та замкнути кільце на Донбасі. Бойові дії тривають на півночі області. Просування ворога немає. Ми укріплюємо позиції та готові зустрічати ворога", - наголосив Немічев.
Також командир харківського спецпідрозділу "Азов" додав, що РФ може обстрілювати Харків з Бєлгородської області.
"Пускові установки "Іскандер" можуть обстрілювати будь-яку точку Україні з території Росії. Харків‘яни вже знають, що саме о 23:00 починаються обстріли "іскандерами". У Харкові росіяни воюють з цивільним населенням, обстрілюючи домівки. Є люди, які не хочуть залишати свій дім. До них приїздять волонтери та допомагають їм. Люди постійно знаходяться в укриттях", - зауважив Немічев.
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