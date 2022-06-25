Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Найважчим напрямком залишається Ізюм. Росія стягує техніку та батальйони. ЗСУ тримають позиції й не дають противнику вийти та замкнути кільце на Донбасі. Бойові дії тривають на півночі області. Просування ворога немає. Ми укріплюємо позиції та готові зустрічати ворога", - наголосив Немічев.

Також командир харківського спецпідрозділу "Азов" додав, що РФ може обстрілювати Харків з Бєлгородської області.

"Пускові установки "Іскандер" можуть обстрілювати будь-яку точку Україні з території Росії. Харків‘яни вже знають, що саме о 23:00 починаються обстріли "іскандерами". У Харкові росіяни воюють з цивільним населенням, обстрілюючи домівки. Є люди, які не хочуть залишати свій дім. До них приїздять волонтери та допомагають їм. Люди постійно знаходяться в укриттях", - зауважив Немічев.