Росіяни обстріляли Рогань на Харківщині: влучили в подвір'я
На Харківщині близько 13:00 25 червня росіяни обстріляли Рогань, ворожий снаряд влучив у одне з подвір'їв
Про це з посиланням на Штаб оборони Харківщини пише Суспільне.
Свідки повідомляють, що один зі снарядів упав з неба на парашуті. Вибух спричинив вирву глибиною з людський зріст.
За попередньою інформацією, жертв унаслідок обстрілу немає, проте снаряд влучив у одне з подвір'їв.
- 24 червня на Харківщині росіяни вбили щонайменше одну людину, ще 9 поранили, обстріляли будинки, офіси й господарські споруди.
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