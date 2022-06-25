Про це з посиланням на Штаб оборони Харківщини пише Суспільне.

Свідки повідомляють, що один зі снарядів упав з неба на парашуті. Вибух спричинив вирву глибиною з людський зріст.

За попередньою інформацією, жертв унаслідок обстрілу немає, проте снаряд влучив у одне з подвір'їв.

24 червня на Харківщині росіяни вбили щонайменше одну людину, ще 9 поранили, обстріляли будинки, офіси й господарські споруди.

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