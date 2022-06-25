Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

"Російські окупанти продовжують з артилерії та РСЗВ обстрілювати м. Харків та Харківську область. Протягом минулої доби ворог завдав ракетних ударів по Київському та Немишлянському районах Харкова", - наголосив він.

Унаслідок обстрілів пошкоджено приватні домоволодіння, 9 і 10 поверхи офісної будівлі в центрі міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Крім того, окупанти накрили вогнем Богодухівський, Харківський, Ізюмський і Чугуївський райони. Вони зруйнували житлові будинки, господарські споруди, спричинили кілька пожеж. Є загиблі та поранені.

"Внаслідок російських обстрілів, за даними обласного Центру екстреної медично допомоги, в Ізюмському районі 5 мирних мешканців поранені, 1 жінка 59 років загинула. В м. Чугуїв 2 поранених, в Чугуївському районі поранення отримав фельдшер екстреної меддопомоги. 1 людина поранена в Харківському районі", - зауважив Олег Синєгубов.

На лінії фронту тривають бойові дії. На Харківському напрямку загарбники намагалися штурмувати село Уди, що біля кордону з РФ. ЗСУ відбили штурм і змусили ворога відійти з втратами. У районі Ізюма окупанти наступають у напрямку Довгенького та Долини. Сили оборони України тримають свої позиції.

23 - 24 червня росіяни вбили двох людей, іще 13 поранили, зруйнували будинки й господарські споруди.

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