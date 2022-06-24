Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

Уночі окупанти відкрили вогонь по Київському району Харкова, біля ХТЗ. Пошкоджено спортивний об'єкт. За попередньою інформаією, люди не постраждали.

Також росіяни обстріляли Чугуївський, Ізюмський, Богодухівський і Харківський райони. Унаслідок цього зруйновано житлові будинки й господарські споруди. Також є поранені й загиблі.

"У Чугуєві вчора поранення зазнали 6 людей, в тому числі 2 дітей 6 і 9 років. Ще 1 людина поранена в с. Велика Бабка. У Золочеві 1 людина поранена. В с. Андріївка Ізюмського району поранено 2 цивільних. В м. Балаклія вчора 2 людини загинули. Сьогодні зранку внаслідок обстрілу 1 жінка поранена, ще 1 жінка загинула, а її чоловік отримав поранення. Сьогодні зранку було обстріляно с. Кутузівка Харківського району. 1 людина зазнала поранення", - зауважив Олег Синєгубов.

На лінії фронту тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог зосередився на утриманні раніше зайнятих позицій і активізував діяльність диверсійно-розвідувальних груп. У районі Ізюма росіяни обстрілюють цивільну інфраструктуру та готують продовження наступу в напрямку Слов'янська. ЗСУ продовжують знищувати окупантів і утримувати свої рубежі.

23 червня від ворожих обстрілів Харківської області загинули двоє мирних жителів, іще щонайменше 10 людей поранені - серед них дві дитини.

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