Росіяни обстріляли населені пункти Херсонщини: вбито мирного жителя
У понеділок, 29 травня, росіяни обстріляли села Золота Балка та Козацьке на Херсонщині, внаслідок чого загинув 61-річний чоловік
Про це пише Херсонська ОВА.
Чоловік загинув у власному будинку в селищі Козацьке Новокаховської громади.
Своєю чергою по Золотій Балці було зафіксовано близько 10 прильотів. Через влучання ворожих снарядів пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.
- На тимчасово окупованих територіях Херсонської області зафіксовано дефіцит продуктів харчування й товарів першої необхідності.
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