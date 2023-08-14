Про це повідомив у Telegram очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

"Нічне затишшя перервав обстріл. Окупаційна армія вдарила по Нікополю. Працювала важка артилерія. Якої шкоди заподіяли снаряди агресора, уточнюється. Люди – цілі", - написав Лисак.

Очільник області додав, що в інших містах та громадах ворожих атак не зафіксовано.

Раніше в цей день Лисак написав, що ніч з 13 на 14 серпня на Дніпропетровщині минула спокійно, обстрілів не було зафіксовано в жодній із громад.

12 і 13 серпня окупанти також били по Нікополю з важкої артилерії.