Росіяни обстріляли Нікополь із важкої артилерії
У понеділок, 14 серпня, російські загарбники обстріляли Нікополь Дніпропетровської області
Про це повідомив у Telegram очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
"Нічне затишшя перервав обстріл. Окупаційна армія вдарила по Нікополю. Працювала важка артилерія. Якої шкоди заподіяли снаряди агресора, уточнюється. Люди – цілі", - написав Лисак.
Очільник області додав, що в інших містах та громадах ворожих атак не зафіксовано.
Раніше в цей день Лисак написав, що ніч з 13 на 14 серпня на Дніпропетровщині минула спокійно, обстрілів не було зафіксовано в жодній із громад.
12 і 13 серпня окупанти також били по Нікополю з важкої артилерії.
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