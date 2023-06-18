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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни обстріляли Нікополь, пошкоджено 2 об'єкти критичної інфраструктури

18 червня, 2023 неділя
22:01
Війна з Росією

У неділю, 18 червня, росіяни обстріляли Нікополь, пошкоджено 2 об'єкти критичної інфраструктури, також ушкодження отримали цивільні об'єкти, обійшлося без жертв

Про це написав Микола Лукашук, голова Дніпропетровської ОВА.

Лукашук повідомляє, що ворог за останні кілька днів активно атакує певні інфраструктурні об'єкти, серйозно ускладнюючи забезпечення городян міста водопостачанням.

"Вони свідомо вибирають цілі, спрямовуючи свої зусилля на посилення гуманітарної кризи. Нікополь розташований всього за 10 км від ворога через "зникле" водосховище. А до Енергодару напряму - 21 км ", - пояснює він.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 9 приватних житлових будинків, 7 господарських споруд, автомобіль, паркани, панелі сонячної електростанції, газопровід та 2 лінії електропередачі.

  • Вночі 18 червня ворог спрямував на Дніпропетровщину два "шахеди", обидва знищені силами ПвК "Схід".
Дніпропетровщина
Нікополь
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