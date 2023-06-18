Росіяни обстріляли Нікополь, пошкоджено 2 об'єкти критичної інфраструктури

Про це написав Микола Лукашук, голова Дніпропетровської ОВА.

Лукашук повідомляє, що ворог за останні кілька днів активно атакує певні інфраструктурні об'єкти, серйозно ускладнюючи забезпечення городян міста водопостачанням.

"Вони свідомо вибирають цілі, спрямовуючи свої зусилля на посилення гуманітарної кризи. Нікополь розташований всього за 10 км від ворога через "зникле" водосховище. А до Енергодару напряму - 21 км ", - пояснює він.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 9 приватних житлових будинків, 7 господарських споруд, автомобіль, паркани, панелі сонячної електростанції, газопровід та 2 лінії електропередачі.