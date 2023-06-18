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Війна з Росією: хроніка
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За добу Росія обстріляла 9 областей України: 6 людей загинуло, є постраждалі. Ситуація в регіонах

18 червня, 2023 неділя
11:16
Війна з Росією Обстріл Костянтинівки

За минулу добу російська армія обстріляла 9 українських областей, внаслідок чого шестеро людей загинуло та 11 дістали поранення

Інформацію щодо наслідків обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях. 

Чернігівщина: за добу російська армія завдала 6 мінометних та артилерійських обстрілів по Новгород-Сіверському та Корюківському районах. У селі Сновської громади через обстріл з артилерії горіли 4 приватні будинки, обійшлося без жертв.

Сумщина: вночі та вранці ворог здійснив 12 обстрілів прикордоння. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Юнаківська, Есманська, Середино-Будська, Великописарівська громади.

Внаслідок мінометного обстрілу по околиці м. Середина-Буда сьогодні зранку пошкоджено приватний будинок.

Також відомо, що вчора протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл громад прикордоння. Зафіксовано 119 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Шалигинська, Дружбівська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Великописарівська громади.

  • Білопільська громада: внаслідок артобстрілу пошкоджено телевежу.
  • Миропільська громада: пошкоджено приватне домоволодіння, 2 магазини, ЛЕП,  приміщення селищної ради, пасіку.
  • Краснопільська громада: пошкоджено елеватор та обладнання.
  • Шалигинська громада: пошкоджено адміністративну будівлю.

Запорізька область: окупанти завдали удару по 20 містам і селам Запорізької області, здійснили 96 обстрілів з різних видів озброєння: 4 атаки з БПЛА Гуляйпільського, Чарівного, 8 обстрілів з РСЗВ по Степовому, Новоіванівці, Новодарівці, 84 удари з артилерії по Гуляйполю, Залізничному, Оріхову, Кам'янському та навколишніх селах.

Надійшло 5 повідомлень про пошкодження будинків, автівок місцевих жителів. Під час обстрілу Оріхова поранення отримав 56-річний чоловік. 

Дніпропетровщина: вночі агресор спрямував на Дніпропетровщину два безпілотники-«Шахеди». ПвК «Схід» їх знищили.  
Вчора двічі за день російська армія атакувала область. Спочатку ворог вдарив по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Потім — по Мирівській Нікопольського. Гатив з важкої артилерії. 
Минулося без загиблих та постраждалих. 

Харківщина: ворог обстріляв м. Куп'янськ, внаслідок чого було пошкоджено приватний будинок, постраждалих немає.

  • У с. Новоосинове Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок. 
  • У с. Колісниківка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будинок та прибудинкові споруди.
  • У с. Гур’їв Козачок Богодухівського району внаслідок прямого влучання з ПТРК в цивільний автомобіль загинули 2 людей - 42-річний чоловік та 53-річна жінка, які були волонтерами.

Луганщина: під ворожими мінометними та артилерійськими обстрілами протягом  доби опинилися Стельмахівка, Невське, Білогорівка та Новосеоівське.

Донеччина: минулої доби окупанти здійснили обстріли населених пунктів, серед яких: Торецьк, Костянтинівка, с.Рай-Олександрівка, Красногорівка, с.Новоукраїнка, с.Нетайлове, Авдіївка, с.Богоявленка, с.Максимівка. 

Внаслідок цього було пошкоджено 14 житлових будинків, 2 магазини, школа, 2 ЛЕП, цивільний автомобіль, гараж, газопровід. Загалом на Донеччині за добу: 2 загиблих, 3 поранених.

Миколаївщина: після опівночі силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено ворожий БПЛА.
Вчора вдень зафіксовано  артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади та по відкритій території м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 68 обстрілів, з них по Херсону — 4 обстріли.

Рашисти поцілили у райони 25 населених пунктів області. Всього за добу внаслідок російської агресії одна людина загинула, 4 дістали поранення (з них одна — дитина).

Також відомо, що російська авіація вкотре атакувала Козацьке.  По мирному населеному пункту ворог випустив дві керовані авіабомби. Внаслідок цього загинув 68-річний чоловік, поранення отримали троє людей. 

У селі Борозенське під час виконання польових робіт на російській міні підірвався мирний житель. Через детонацію вибухівки 36-річний чоловік отримав опіки 20% тіла – обличчя, рук та ніг. 

Також цього ж дня поблизу Борозенського на російську вибухівку натрапив ще один мирний житель. Під час виконання польових робіт тракторист наїхав на міну, залишену російською армією. Дивом він не постраждав, пошкоджено лише трактор.

  • У ніч з 17 на 18 червня російські терористи продовжували обстрілювати Україну.
російська армія
Луганщина
Сумщина
Миколаївщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
Чернігівщина
Донеччина
окупанти
Запорізька область
Харківщина
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