Росіяни обстріляли поліцейських, які везли гуманітарну допомогу до Мар'їнки

Про це повідомила Нацполіція.



Правоохронці везли мешканцям Мар'їнки крупи, хліб, м’ясні, рибні й овочеві консерви, зібрані небайдужими українцями.



"Частину продуктів встигли роздати. А на шляху до наступної адреси ворог наніс мінометний удар по тому місцю, де перебували правоохоронці. Постраждалих немає", - зазначили в полції.



Росіяни перервали гуманітарну місію та залишили людей без їжі, але правоохронці з Курахового шукають нові способи допомогти мар'їнцям.

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