Росіяни обстріляли поліцейських, які везли гуманітарну допомогу до Мар'їнки
Окупанти з мінометів обстріляли правоохронців, які везли гуманітарну допомогу для мешканців Мар'їнки на Донеччині, постраждалих унаслідок дій росіян немає
Про це повідомила Нацполіція.
Правоохронці везли мешканцям Мар'їнки крупи, хліб, м’ясні, рибні й овочеві консерви, зібрані небайдужими українцями.
"Частину продуктів встигли роздати. А на шляху до наступної адреси ворог наніс мінометний удар по тому місцю, де перебували правоохоронці. Постраждалих немає", - зазначили в полції.
Росіяни перервали гуманітарну місію та залишили людей без їжі, але правоохронці з Курахового шукають нові способи допомогти мар'їнцям.
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