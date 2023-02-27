Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини з мінометів, РСЗВ і безпілотників
Уранці 27 лютого російські окупанти обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей із мінометів, реактивних систем залпового вогню і безпілотників
Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".
З 09:39 до 09:54 повідомили про 8 приходів, імовірно, з міномету 120 мм, в районі н.п. Старікове (Сумщина, - ред.)", - розповіли військові й зазначили, що втрат серед особового складу та техніки немає. Інформації про постраждалих цивільних теж не надходило.
Населеному пункту Тимоновичі, що на Чернігівщині, дісталось двічі: спочатку окупанти обстріляли його з міномету 120 мм, а пізніше ворожий безпілотник скинув на нього ВОГ (постріл осколочний гранатометний). Без втрат.
"З 10:40 до 10:55 повідомили про 10 приходів, імовірно, з РСЗВ, в районі н.п. Бувалине (Сумщина, - ред.)", - розповіли в ОК "Північ". Тут теж без втрат.
- Уночі над Чернігівщиною збили три "шахеди".
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