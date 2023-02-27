Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".

З 09:39 до 09:54 повідомили про 8 приходів, імовірно, з міномету 120 мм, в районі н.п. Старікове (Сумщина, - ред.)", - розповіли військові й зазначили, що втрат серед особового складу та техніки немає. Інформації про постраждалих цивільних теж не надходило.

Населеному пункту Тимоновичі, що на Чернігівщині, дісталось двічі: спочатку окупанти обстріляли його з міномету 120 мм, а пізніше ворожий безпілотник скинув на нього ВОГ (постріл осколочний гранатометний). Без втрат.

"З 10:40 до 10:55 повідомили про 10 приходів, імовірно, з РСЗВ, в районі н.п. Бувалине (Сумщина, - ред.)", - розповіли в ОК "Північ". Тут теж без втрат.