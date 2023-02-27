Над Чернігівщиною вночі збили три "шахеди"
Сили протиповітряної оборони збили над Чернігівською областю три безпілотники-камікадзе типу "Шахед"
Про це повідомляє оперативне командування "Північ" у Telegram.
ОК "Північ" близько 12-ї ночі повідомило, що на Чернігівщині вже є "мінус" "Шахед".
Згодом оперативне командування повідомило про збиття ще двох безпілотників.
- Уранці 24 лютого російські окупанти обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей із мінометів, зафіксовано 11 приходів.
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