Ворог зранку обстріляв прикордоння Чернігівщини та Сумщини з мінометів

Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".

"З 07:10 до 07:30 повідомили про 3 приходи, ймовірно, з міномету 120 мм, в район перехрестя доріг Михальчина – Слобода – Грем'яч (Чернігівщина, - ред.)", - повідомили військові й зазначили, що втрат серед особового складу та техніки немає.

Також відсутня інформація про втрати серед цивільних.



"З 09:50 до 10:00 повідомили про 8 приходів, ймовірно, з міномету 120 мм, в район н.п. Бояро-Лежачі (село на Сумщині, - ред.)", - зазначили в пресслужбі.

Згідно з повідомленням, тут також обійшлося без втрат.