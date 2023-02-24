Ворог зранку обстріляв прикордоння Чернігівщини та Сумщини з мінометів
Уранці 24 лютого російські окупанти обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей із мінометів, зафіксовано 11 приходів
Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".
"З 07:10 до 07:30 повідомили про 3 приходи, ймовірно, з міномету 120 мм, в район перехрестя доріг Михальчина – Слобода – Грем'яч (Чернігівщина, - ред.)", - повідомили військові й зазначили, що втрат серед особового складу та техніки немає.
Також відсутня інформація про втрати серед цивільних.
"З 09:50 до 10:00 повідомили про 8 приходів, ймовірно, з міномету 120 мм, в район н.п. Бояро-Лежачі (село на Сумщині, - ред.)", - зазначили в пресслужбі.
Згідно з повідомленням, тут також обійшлося без втрат.
- 22 лютого російська протитанкова ракета влучила по цивільному авто на Сумщині.
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